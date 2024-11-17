Тюменские автоинспекторы проводят в регионе соцкампанию #СоблюдаемПДД

В Тюменской области в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" проводят социальную кампанию #СоблюдаемПДД.

"В нашем регионе созданы все условия для безопасного движения транспорта по улично-дорожной сети, при этом растет число нарушений ПДД участниками дорожного движения, - отметил врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Василий Ренцанов. - Водители превышают скоростной режим, не всегда используют пассивные средства безопасности – ремни для себя и пассажиров, удерживающие устройства для детей. В этом году автоинспекторами и системами контроля зафиксировано более 900 тысяч нарушений правил на наших дорогах, - сказал Василий Ренцанов.

Сотрудники Госавтоинспекции с волонтерами, лидерами общественного мнения проводят разъяснительную работу с участниками движения, вручают им памятки, а тем, у кого нет нарушений ПДД в этом году, вручаются сувениры с ключевыми словами #СоблюдаемПДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.