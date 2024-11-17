Стоит ли доверять объявлениям с низкой ценой автомобиля

Глава Союза профессионалов авторынка Вадим Адиев предупреждает заинтересованных в покупке автомобилей, к предложениям о продаже авто с ценой ниже рыночной стоит относиться с осторожностью.

"Если вы находите автомобиль по цене значительно ниже рыночной, где бы он ни продавался, будьте уверены — это всегда обманная схема", - рассказал он tmn.aif.ru.

Эксперт подчеркивает, что мошенники стремятся заманить потенциального покупателя в автосалон. Там у человека забирают паспорт для расчета кредитных предложений и других "выгодных" условий, заставляя его томиться в ожидании, иногда до 3-5 часов. Цель - довести клиента до изнеможения, чтобы он принял любые условия, лишь бы поскорее покинуть салон.

Заместитель директора по правовым вопросам автосалона "Автомолл" Анатолий Михайлюта говорит, что в среднем оформление сделки должно длиться от 1 до 3 часов в зависимости от ее типа: продажа, трейд-ин или кредит.

"Спешки при оформлении не должно быть, но в то же время процесс не может длиться бесконечно. С одной стороны, клиенту не дают полноценно осмотреть машину и вникнуть в детали сделки, с другой, после 5-6 часов человек уже жалеет потраченного времени и соглашается на все условия, лишь бы побыстрей уехать на новом автомобиле", — отмечает он.

Иногда привлекательная цена может оказаться простой рекламной ловушкой. В таких случаях клиенту сообщают, что искомый автомобиль только что продан, но есть и другие не менее заманчивые предложения.