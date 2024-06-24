Самарский театр драмы покажет тюменцам четыре своих лучших спектакля

Фото - https://vk.com/samaradramatheatre

Самарский академический театр драмы имени Горького с 27 июня по 1 июля на сцене Тюменского большого драматического театра свои лучшие спектакли.

В списке для показа спектакль "Завтра была война" по повести Бориса Васильева, комедию "Весы" по пьесе Евгения Гришковца, триллер "И никого не стало" по роману "Десять негритят" Агаты Кристи, спектакль "На дне.doc" в жанре документального разговора, автор Дмитрий Крестьянкин. Подробности здесь.

Самарский драмтеатр основан в 1851 году, его афиша включает в себя спектакли по произведениям российских и зарубежных авторов. Репертуар разнообразен - есть и серьёзные постановки, получающие высокие оценки на фестивалях, и развлекательные спектакли, рассчитанные на массового зрителя. Обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром Самарский академический театр драмы завершит свой 173-й театральный сезон.

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