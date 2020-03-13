Судебные приставы проконсультируют тюменцев в день единого приема

День единого приема граждан пройдет в УФССП России по Тюменской области 26 марта.
Тюменцам готовы оказать юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и установленного порядка обеспечения деятельности судов.
В УФССП России по Тюменской области (ул. Одесская, 48а, корп.2) прием граждан будет осуществляться с 14.00 до 20.00 главным судебным приставом Тюменской области Кабдулой Хайдаровым, заместителями главного судебного пристава, начальниками отделов аппарата управления.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, дополнительно для представителей — документ, подтверждающий полномочия.
Записаться на прием в УФССП России по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 49-53-39, 49-53-04 по 25 марта включительно.
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