Судебные приставы проконсультируют тюменцев в день единого приема

День единого приема граждан пройдет в УФССП России по Тюменской области 26 марта.

Тюменцам готовы оказать юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и установленного порядка обеспечения деятельности судов.

В УФССП России по Тюменской области (ул. Одесская, 48а, корп.2) прием граждан будет осуществляться с 14.00 до 20.00 главным судебным приставом Тюменской области Кабдулой Хайдаровым, заместителями главного судебного пристава, начальниками отделов аппарата управления.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, дополнительно для представителей — документ, подтверждающий полномочия.

Записаться на прием в УФССП России по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 49-53-39, 49-53-04 по 25 марта включительно.