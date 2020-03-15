Ветеринар дает тюменцам советы по уходу за домашними питомцами весной

В Тюмени с приходом весны становится больше луж, мокрого снега и грязи. Из-за этого хозяева собак вынуждены мыть лапы своего питомца после каждой прогулки. Однако, по словам ветеринаров, частые водные процедуры могут навредить коже животного и вызвать раздражения.

Ветеринар Леонид Филиппов отмечает, что мыть лапы собакам не только можно, но и нужно после каждой прогулки, причем не только в весенне-осенний период, а в любое время года. Дело в том, что животное может наступить на улице в различные химические жидкости – бензин, масло, незамерзайку – они разъедают кожу и могут вызвать отравление. Отрицательно на здоровье четвероногих действуют и реагенты, которыми посыпают дорогу от наледи. Во время мытья смываются микробы, которые могут вызвать заболевание не только питомца, но и людей, с которыми он живет в одной квартире или доме. Кроме того, во время регулярного мытья лап можно вовремя заметить ранки, порезы, царапины и оказать помощь.

Мыть собаку следует специальными шампунями, которые продаются в ветеринарных магазинах. Они защитят кожу и шерсть, избавят от паразитов. Более бюджетный вариант - дегтярное мыло, которое обладает антисептическим и антипаразитарным свойствами, поможет заживлению царапин и порезов. Однако слишком частое его использование может вызвать сухость кожи, потому лучше чередовать мыло с шампунем, а в сухую погоду допустимо протереть лапы влажными салфетками, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".