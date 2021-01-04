Тюменцам не советуют выбирать животных в качестве подарка, особенно – экзотических

После праздников улицы и приюты часто пополняются брошенными животными, которые были подарены, но не пришлись по нраву новым владельцам. При этом в качестве подарков преподносят не только собак и кошек, но и экзотических животных: морских свинок, черепах и даже гекконов. Чтобы не загубить грызуна или рептилию, следует предварительно изучить условия их содержания.

Опытные террариумисты напоминают: дарить животных, особенно экзотических, можно, лишь предварительно узнав, готовы ли принять питомцев в новой семье. А тюменцам, которые неожиданно получили в подарок животных, советуют внимательно изучить условия содержания.

"Террариумные животные, как правило, требуют к себе меньше внимания, чем кошка или собака. Однако они очень требовательны к условиям проживания и кормовым объектам. Поэтому, если вам подарили черепаху, паука или, например, змею — постарайтесь создать животному достойные условия", – отметил сотрудник одного из тюменских "экзотических" зоомагазинов Дмитрий.

Многих рептилий и пресмыкающихся нельзя держать в обычных аквариумах для рыб. В них нет нужной вентиляции, и питомец, скорее всего, там погибнет. Черепах хозяева часто отпускают на "свободное проживание" в квартире, что тоже является ошибкой. И для сухопутных, и для водоплавающих черепах необходимо обустроить террариум, пишет "Мегатюмень".

"Популярность среди домашних питомцев набирают красноухие черепахи. Они довольно просты в содержании, но одного таза с водой и пары камней для такого животного недостаточно. Им необходим аквариум, обогревательная и ультрафиолетовая лампы, фильтры, нагреватель и "остров", где черепаха сможет отдыхать. Ведь водоплавающие животные не могут постоянно находиться в воде", – объяснили специалисты.

Спросом также пользуются ящерицы: особенно — эублефары и бородатые агамы. В их содержании также есть нюансы. Для проживания можно выбрать террариум или пластиковый контейнер, главное — сделать правильную вентиляцию. Необходимо приобрести термоковрик для обогрева. Это поможет создать "теплый угол", где ящерица сможет греться. В террариум лучше поставить домик-укрытие и влажную камеру. Подобные условия подойдут для многих рептилий и пресмыкающихся.

Также следует помнить, что основа рациона многих экзотических животных — живой корм. Для ящериц это сверчки, тараканы и личинки, для змей – мыши и крысы. Рацион черепахи зависит от ее вида — есть хищники и те, кто предпочитает растительную пищу. Размер и количество кормовых объектов рассчитывается, исходя из возраста животного.