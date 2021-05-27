"Афиша Тюмень" устраивает фотоконкурс для тюменских владельцев кошек

Фото: Афиша Тюмень

Стартовал фотоконкурс "Любимые котолапы" героями, которого могут стать ваши домашние любимцы. Главное условие конкурса – участвовать могут только жители Тюмени.

У любого тюменского владельца кота или кошки есть шанс выиграть приятные и полезные призы от зоомагазина "Живая планета". Для этого нужно выполнить простые условия организаторов:

• Подписаться на аккаунт @afisha_kto в Инстаграм и поставить лайк записи с конкурсом;

• Сделать фотографию своего кота и опубликовать ее в своем Инстаграме (считаются только посты, опубликованные с 24 мая по 7 июня);

• Поставить уникальный хэштег #любимыекотолапыАфиши

• Написать небольшой пост о своем питомце, поставить активную отметку аккаунта @afisha_kto и ждать выхода в следующий этап фотоконкурса.

Прием фотографий продлится с 24 мая по 7 июня. Далее будет отобрана десятка финалистов. Жюри в лице редакции "Афиши Тюмень" оценит фотографии по двум критериям: качество фотографии и то, насколько сильные эмоции они вызывают. После этого будет запущено голосование, в котором подписчики смогут определить победителей.

Победители получат следующие призы: первое место – когтеточка "Кот-барон", второе место – игрушка "кот-антистресс", третье место – сертификат в зоомагазин на 1000 рублей. Вручение будет проходить в зоомагазине "Живая планета".