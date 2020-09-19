Жителей Тюмени просят забирать питомцев с дачных участков осенью

С наступлением осени тюменцы возвращаются в свои городские квартиры, покидая дачные участки, в которых провели все лето. Зачастую в СНТ остаются и питомцы, которых люди прикормили и приютили на летнее время. Брошенные кошки и собаки вынуждены бродить в поисках еды и тепла.

По словам волонтера Светланы Васечкиной, такая проблема повторяется из года в год. На дачах остаются десятки и даже сотни животных. Так, в прошлом году забрали 8 питомцев с СНТ "Рассвет". Из них пятерых удалось пристроить, трое до сих пор ищут дом. Найти постоянных хозяев для животных сложно, но и бросать на дачах тоже нельзя, они погибнут.

Волонтеры просят тюменцев не бросать животных на дачах, уезжая в город на зимнее время. Если же питомец нашелся, стоит накормить животное, сделать фото и разместить объявления в интернете, на сайте, в группах в мессенджерах. Может быть, животное ищет его хозяин. Если же хозяин не откликнулся, необходимо найти питомцу временную передержку, обратившись за помощью к друзьям, знакомым и в группы помощи животным, пишет "АиФ – Западная Сибирь".