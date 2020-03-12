В Тюменской области проходит отбор на чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

На этой неделе в Тюменской области завершается отборочный онлайн-тур VIII областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения.
Финалисты — 16 человек в номинациях "Начинающий пользователь" и "Уверенный пользователь" — встретятся на очном этапе, который пройдет 26 марта в Тюменском технопарке.
В чемпионате могут участвовать мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста. В номинации "Начинающий пользователь" принять участие могут только слушатели курсов программы "Расширяя горизонты", в номинации "Уверенный пользователь" — все желающие. Для этого нужно пройти тестирование и выполнить творческое задание. В этом году тема задания: "2020 год — Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.
Победители областного чемпионата выступят на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
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