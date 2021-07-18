Тюменцы моложе 65 лет могут освоить программу компьютерной грамотности очно

Обучение по программам повышения компьютерной грамотности продолжается в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Очное обучение возобновлено для слушателей моложе 65 лет. Проводится оно в Тюменском технопарке, в районы специалисты не выезжают до полной отмены всех ограничений, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С 2010 года в Тюменской области активно обучения ведется обучение компьютерной грамотности. Отлично сработала программа "Расширяя горизонты", администратором которой стал "РИО-Центр", подведомственный региональному департаменту информатизации.

Ежегодно повышают компьютерную грамотность более 1000 человек, из них 40-60% - люди пенсионного возраста. Обучение ведется в стационарных классах (на базе двух библиотек Тюмени), так в мобильном классе, работающем в районах области. За время действия программы обучено более 108 тысяч человек.

В результате обучения слушатели начинают пользоваться полезными интернет-сервисами: передают показания счетчиков, совершают безопасные покупки, создают видеофильмы и открытки,

общаются в соцсетях, путешествуют и даже развивают бизнес. Ежегодно проводится чемпионат по компьютерной грамотности, на котором люди старшего поколения, в том числе выпускники программы, демонстрируют свои навыки. Победители регионального конкурса участвуют во Всероссийском компьютерном многоборье и почти всегда возвращаются с хорошими результатами.

Также тюменцы участвуют в конкурсе "Спасибо Интернету", где рассказывают о том, как им помогает в жизни современные информационные технологии. С 2016 года Тюменская область входит в ТОП 10 самых активных регионов, участвующих в этом конкурсе. Так, в 2019 году в номинации "Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель" первое место занял Леонид Турчин из Голышмановского района. А в 2020 году жители региона представили на конкурс 166 работ.