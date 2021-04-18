Тюменцев приглашают на "Цифровой диктант"

"Цифровой диктант" проходит в России до 24 апреля. Тюменцы могут поучаствовать, чтобы проверить знания базовых программ и безопасного поведения в интернете.

Первый блок вопросов посвящен различным устройствам и базовым программам, второй - умению работать с социальными сетями и различными сервисами. Третий блок проверит знания о защите персональных данных, а четвертый - о новых технологиях.

"Одна из главных задач — научить россиян защищаться от цифрового мошенничества. Сейчас это одна из самых острых тем, так как каждое четвертое преступление в стране совершается в киберпространстве", - отметили в медиацентре Тюмени.

Написать "Цифровой диктант" можно по ссылке: https://digitaldictation.ru/. Он сделан в форме теста, для его прохождения потребуется только устройство с выходом в интернет, пишет "Вслух.ру".