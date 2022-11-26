О важности компьютерной грамотности для незрячих рассказал тифлопедагог

Ведущий тифлопедагог Анатолий Валентинович Киселёв 16 лет работает в центре "Пышма". Он не понаслышке знает, что такое быть незрячим. В 18 лет он потерял зрение. Это произошло от переохлаждения, которое вызвало опухоль головного мозга. После осложнений по здоровью он перестал видеть. Однако со временем он не только сам научился самостоятельной жизни, но и стал обучать этому детей и взрослых.

Теперь главная задача специалиста – научить незрячего человека компьютерной грамотности, владению гаджетами, ориентации на местности с навигацией, чтению по азбуке Брайля и самостоятельному передвижению с тростью.

Все компьютеры снабжены специальными программами Jaws, на телефонах – программой TalkBack c голосовыми помощниками. Компьютерная грамотность помогает социализироваться, пользоваться соцсетями, сообщает АиФ-Тюмень.

"Реабилитация зависит от психического состояния человека, который потерял зрение. В среднем, после того как человек утратил один из органов чувств, зрение, в частности, ему необходимо 5 лет, чтобы осознать свое новое состояние и продолжать жить дальше. Даже если ребенок с рождения не видит, ему тоже нужно, как минимум, 5 лет, чтобы освоиться", – говорит Анатолий Валентинович.

Реабилитацию можно разделить на несколько этапов. Первый и основной – психологический. Здесь требуется помощь психолога. После этого, по мере своих потребностей, человек учится писать и читать по Брайлю.

"Брайль в классическом виде книг постепенно уходит на второй план. Все переходит в электронный формат. Современная азбука имеет вид клавиатуре, которую можно подключать к компьютеру и печатать на экране", – отмечает специалист. – Я всегда говорю людям: даже если у вас есть какой-то остаток зрения, не оставляйте его на экране монитора, не используйте мышь, а только клавиатуру, один из действенных способов для этого – 10-пальцевый метод печати".