В Тюменской области пройдет чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров

В Тюменской области стартует IX областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Участником турнира может стать каждый житель региона, достигший пенсионного возраста.

Отборочный тур будет проходить с 22 марта по 25 апреля по двум номинациям: "Начинающий пользователь" и "Уверенный пользователь". В отборе по номинации "Начинающий пользователь" принять участие могут только выпускники курсов "Расширяя горизонты" 2020–2021 годов, по категории "Уверенный пользователь" — все желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выходом в интернет. Задания этого этапа — тест и творческое задание. Их можно выполнить, пройдя по ссылке. Подведение итогов состоится 30 апреля, после чего будут определены 16 человек, набравших наибольшее количество баллов.

21 мая они примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени покажут свои знания и умения. Победители чемпионата представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.