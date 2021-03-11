В Тюменской области пройдет чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров

В Тюменской области стартует IX областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Участником турнира может стать каждый житель региона, достигший пенсионного возраста.
Отборочный тур будет проходить с 22 марта по 25 апреля по двум номинациям: "Начинающий пользователь" и "Уверенный пользователь". В отборе по номинации "Начинающий пользователь" принять участие могут только выпускники курсов "Расширяя горизонты" 2020–2021 годов, по категории "Уверенный пользователь" — все желающие пенсионеры.
Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выходом в интернет. Задания этого этапа — тест и творческое задание. Их можно выполнить, пройдя по ссылке. Подведение итогов состоится 30 апреля, после чего будут определены 16 человек, набравших наибольшее количество баллов.
21 мая они примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени покажут свои знания и умения. Победители чемпионата представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru