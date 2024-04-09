Чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров начался в Тюменской области

8 апреля начался первый отборочный этап XII Областного чемпионата по компьютерной грамотности среди старшего поколения. Организаторы чемпионата поддержали идею Года семьи и добавили еще одну категорию участников. Наряду с мужчинами от 60 лет, женщинами от 55 лет и людьми с ограниченными возможностями здоровья от 35 лет, на турнире ждут семейные пары (при условии, что возраст каждого супруга соответствует статусу пенсионера).
На первом этапе участники в онлайн-формате пройдут тест и выполнят творческое задание. Они будут доступны с 8 апреля по 12 мая после обязательной регистрации. Испытать свои силы могут все желающие, вне зависимости от начального уровня цифровых знаний и компетенций.
Далее по лучшим результатам организаторы определят 16 финалистов. Финал чемпионата состоится 29 мая в дистанционном формате.
Чемпионат проводится при поддержке департамента информатизации Тюменской области, департамента социального развития Тюменской области и Союза пенсионеров России по Тюменской области.
Подробности участия, положение чемпионата, информация о конкурсных заданиях и сроках здесь.
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