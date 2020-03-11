Обругала инспектора, пинала стажера и патрульное авто: нетрезвую женщину на Toyota оштрафовали

В Тюмени суд приговорил 31-летнюю женщину к штрафу за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Инцидент произошел в первом часу ночи 9 марта в одном из тюменских микрорайонов.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Vitz под управлением тюменки. У водителя присутствовали признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на алкоголь она отказалась.

Камера зафиксировала, что во время составления административного материала водитель 5 раз попыталась покинуть патрульный автомобиль, не дожидаясь составления необходимых документов, кричала, 9 раз обругала инспектора нецензурно, 14 раз выражалась нецензурно в отношении своего телефонного собеседника и вообще, 9 раз пнула ногой стажера ДПС, 5 раз пнула по двери и панели патрульного автомобиля.

"Прибывшая на место инцидента в качестве моральной поддержки подруга автомобилистки пыталась оправдать такие ее действия тем, что с утра ее "бросил мужик, подарив 30 тюльпанов"", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Суд приговорил тюменку к штрафу в размере 1 тыс. рублей за невыполнение законных требований сотрудников полиции, при этом смягчающим обстоятельством стало наличие у нее малолетнего ребенка.

За последние два года женщина 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД и не всегда оплачивала штрафы. За отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь ее ждет штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.