В Тобольске поймали пьяного водителя на угнанном автомобиле

В Тобольске автоинспекторы остановили машину под управлением жителя Вагайского района, которую он угнал у знакомых.

Мужчина вместе с друзьями приехал в увеселительное заведение Тобольска. Во время застолья он незаметно достал из кармана куртки сожительницы друга ключи от авто и уехал. Друзья мужчины, не обнаружив машины, обратились в полицию.

В итоге автомобиль под управлением молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Прибор показал 1,09 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины, который уже попадался нетрезвым за рулем, было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", а также по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".