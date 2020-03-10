Почта России предлагает страховку от клещей

Полис добровольного страхования "Антиклещ" можно приобрести во всех тюменских почтовых отделениях связи. Договор страховой защиты вступает в силу на седьмой день после приобретения и действует в течение года, при этом обращений застрахованного лица к медикам может быть несколько до полного исчерпания страховой суммы.

Стоит полис 390 рублей, а денежное покрытие медицинских услуг в случае возникновения страхового случая - до 500 тысяч рублей. Для оформления договора достаточно сообщить полное имя, дату рождения и контактный телефон. Оформление занимает не более двух минут, отмечают в пресс-службе Почты РФ.

В прошлом году от укусов клещей таким образом застраховались около 4 тысяч жителей Тюменской области.