Тюменские городские леса обработали от клещей

Фото - МКУ «ЛесПаркХоз»

С 19 по 26 августа на территории городских лесов Тюмени активно проводились акарицидные обработки, которые приводят к снижению численности клещей - переносчиков опасных инфекционных заболеваний.

"На территории города противоклещевые обработки проводятся два раза в год: в конце апреля-мая и в августе. Акарицидная обработка городских лесов проведена на территории Гилевской рощи, обустроенных мест отдыха, лесных массивов улицы Дружбы и ж.р. Мыс, Верхнего бора, оз. Цимлянское, ЖК "Краснолесье" и "Мозаика Парк" — это более 217 га", - сообщает ЛесПаркХоз.

При этом такая обработка является лишь одной из мер предосторожности. Всем любителям природы необходимо помнить о личной безопасности и соблюдать простые правила: одеваться так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, за воротник и на волосы, пользоваться репеллентами, периодически проводить осмотры верхней одежды и открытых частей тела.