В Тюменской области в 2024 году на 13% снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом

С 19 марта по 30 сентября в Тюменской области от укусов клещей пострадало 14 370 человек, в том числе 2 333 детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года обращений за медпомощью по поводу присасывания клещей стало меньше на 2,2% среди взрослого населения и на 5,2% среди детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Исследования клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза проводились в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". В сезоне 2024 года заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась в сравнении с прошлым годом на 13 %, иксодовым клещевым боррелиозом — на 18%.

В 2024 году акарицидные обработки проведены на площади 10 тысяч гектаров, контроль качества акарицидных обработок выполнен Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Ежегодно в целях профилактики клещевого энцефалита проводится вакцинопрофилактика. За девять месяцев 2024 года в Тюменской области вакцинировано и ревакцинировано от клещевого вирусного энцефалита 125 908 человек, из них 46 272 дети. При соблюдении курса вакцинации, состоящего из трех прививок, иммунитет сохраняется на три года. Далее ревакцинация проводятся каждые три года.

Специалисты напоминают, единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация и рекомендуют уже сейчас подготовиться к следующему эпидсезону: поставить первую прививку против клещевого энцефалита можно уже в ноябре.