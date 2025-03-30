Врач озвучила прогноз по активности клещей в Тюменской области

Врач-эксперт в области инфекционных и паразитарных заболеваний Светлана Звонцова рассказала, что, согласно прогнозам на 2025 год, в Тюменской области ожидается высокая активность клещей. Это связано с тем, что в текущую зиму температура не опускалась ниже -20°C длительное время, что способствовало выживаемости клещей. Кроме того, повышенная влажность создает благоприятные условия для развития личинок.

"Каждые 3–5 лет наблюдаются циклические всплески популяции клещей. Клещи активизируются при устойчивой температуре +3…+5°C, что обычно происходит в апреле. Пик их активности приходится на май и июнь, а второй всплеск возможен в августе и сентябре", - говорит эксперт.

В связи с этим, обработка парковых территорий начинается в апреле, до начала активности клещей, с повторной обработкой в июне и июле. Стоимость обработки частного садового участка площадью 6–10 соток варьируется от 3 000 до 8 000 рублей, при этом цены увеличились на 10–15% из-за подорожания препаратов.

Кстати, акарицидные препараты на основе перметрина и циперметрина действуют на других кровососущих, таких как комары и мошки, хотя и не так долго — 2–4 недели, - сообщает АиФ-Тюмень.