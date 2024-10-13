О защите собак от клещей рассказали тюменцам

Врач клиники "Ветэкспресс" Ирина Кокшарова рассказала, как защитить собаку от опасных заболеваний, которые могут передать эти вредоносные насекомые.

– Обработки от клещей обязательны. Выбор препарата индивидуален, и зачастую зависит от финансовых возможностей владельцев. Импортные средства еще остались, но их стоимость очень высока. Однако в этом году появились российские аналоги, поэтому выбрать есть из чего, – отмечает ветеринар.

Некоторые владельцы ошибочно считают, что сезон активности клещей начинается летом. Ветеринар пояснила, что как только на земле появляются первые весенние проталины – это сигнал для начала обработки. В нашей климатической зоне период, когда питомцы могут пострадать от укусов паразитов, обычно наступает в конце марта – начале апреля. Последние обработки рекомендуется проводить в конце октября, чтобы охватить весь ноябрь – в случае, если действие препарата рассчитано на месяц.

Бывает, что, несмотря на обработки, владельцы обнаруживают на коже своего питомца насосавшегося клеща. Паниковать в таких случаях не стоит. В этом, по словам специалиста, нет ничего страшного, если животное чувствует себя хорошо. Клеща можно извлечь самостоятельно и просто наблюдать за состоянием питомца дома. Сейчас продаются специальные вилочки для извлечения клеща, которые можно купить даже в гипермаркетах, сообщает Тюменская область сегодня.