В Тюменской области закрыта потребность в проведении ЭКО

Более 1500 случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется провести в Тюменской области в 2020 году. Учитывая лист ожидания в 904 человека, , потребность региона в данном методе лечения удовлетворяется полностью.

Как сообщили на заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике, на 2019 год было запланировано 1530 случаев лечения, проведено лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения 1564 семьям, рождено в результате ЭКО 426 детей. Всего согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации, ориентировочная потребность в числе процедур ЭКО в регионе составляет 1 000 процедур на 1 000 000 населения.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, "по данным мировой статистики не каждая процедура ЭКО заканчивается беременностью, не каждая беременность заканчивается рождением ребенка. В нашем регионе при этом процент рождаемости от ЭКО хороший. Результаты - на уровне европейских, пишет "Вслух.ру".