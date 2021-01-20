В Тюменской области при помощи ЭКО родились 409 детей

В 2020 году в регионе было выполнено 1540 процедур ЭКО, для 335 женщин процедура завершилась наступлением долгожданной беременности.
Программа вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар в Тюменской области действует с 2006 года. Тюменская область стала одним из первых российских регионов, в котором стартовала программа по бесплатному для семей экстракорпоральному оплодотворению.
С 2015 года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране. С 2018 года в тариф ОМС включены расходы на криоконсервацию эмбрионов при проведении ЭКО.
За прошедший год 377 женщин уже родили, на свет появилось 409 малышей, сообщает областной департамент здравоохранения.
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