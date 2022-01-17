354 тюменских ребенка в 2021 году родились благодаря ЭКО

В 2021 году благодаря бесплатной для семей процедуре экстракорпорального оплодотворения 320 женщин родили 354 детей, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

Ежегодно число семей, которые для рождения детей воспользовались программой вспомогательных репродуктивных технологий, растёт. Если 2006 году участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей, в 2017 году было проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС, а за 2021 год выполнено 1418 процедур, что позволило удовлетворить существующую потребность и снять очередность. "Для 413 женщин процедура ЭКО завершилась наступлением долгожданной беременности. Эффективность экстракорпорального оплодотворения в нашем регионе соответствует российским и мировым критериям результативности", - отмечают в депздраве.