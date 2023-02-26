Влияет ли возраст на результат ЭКО, рассказал врач

Современные вспомогательные репродуктивные программы помогают стать родителями многим парам, у которых не получается зачать ребенка естественным путем. Рождение первенца сегодня чаще всего происходит ближе к 35 годам женщины. Однако с возрастом появляются проблемы со здоровьем, меняется гормональный фон и из-за этого возникают проблемы на этапе планирования беременности и вынашивании ребенка. Чем больше проблем со здоровьем будет выявлено, тем меньше риски успешного ЭКО, сообщает АиФ - Тюмень.

"Сегодня начало половой жизни происходит примерно в 16-17 лет. Учитывая, что с этого момента до рождения первого ребенка проходит более 20 лет, репродуктивное здоровье не идеально. Чем больше проблем со здоровьем, тем ниже шансы на успешное ЭКО. Беременность наступит примерно в 35% случаях, а выносить и родить ребенка смогут только около 70% женщин, - говорит заведующий гинекологическим отделением Тюменского перинатального центра, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Антон Суханов. – Поэтому мы, врачи, рекомендуем самостоятельную беременность первым ребенком до 25 лет, вторым и третьем до 35 лет".