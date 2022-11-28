Около полутора тысяч процедур ЭКО тюменкам обещают бесплатно сделать в 2023 году

1 446 процедур ЭКО за счет средств ОМС запланировано в Тюменской области на 2023 год, в 2022 году выполнено 1 249 таких процедур, сообщает информцентра правительства ТО.

Средний возраст женщин, воспользовавшихся экстракорпоральным оплодотворением, — 35 лет.

В регионе бесплатное ЭКО выполняют в медцентре "Малыш", клиническом госпитале "Мать и дитя", центре репродуктивной медицины "Меркурий".

"Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в женскую консультацию по месту проживания. Акушер-гинеколог назначит обследование и обозначит дальнейший план действий", - отмечается в в сообщении.