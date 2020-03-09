В Юргинском районе выбрали учителя года

В Юргинском районе подвели итоги конкурса педагогического мастерства "Учитель года". Победителем стала учитель истории и обществознания Юргинской школы Лариса Коновалова.

Лариса Коновалова имеет 20-летний опыт работы учителем, в 2011 году ее признали лучшей в номинации "Педагог дополнительного образования" как руководителя школьного музея, его она возглавляет до сих пор. Собранные материалы фондов помогают заинтересовать школьников изучать историю страны и малой родины.

"Первое, что необходимо для изучения любого предмета, – это интерес. История не должна быть абстрактной, ее факты должны быть живыми, тогда они запомнятся. Поэтому использую любую возможность, чтобы не просто рассказать ребятам о какой-то эпохе, но и показать, дать возможность прочувствовать, сделать личным, а потому - более понятным", - поделилась Лариса Коновалова.

Учительница также активно занимается общественной деятельностью в местной автономии немцев. Многие ее ученики также участвуют в подготовке районных праздников, представляют немецкую культуру на тематических различных конкурсах, выезжая в другие районы и города области.

Главным правилом своей профессии Лариса Коновалова считает взаимопонимание, которое учитель должен достигнуть с каждым из своих учеников. По ее мнению, без контакта, доброго диалога ничего не добьешься.

Во время подготовки к конкурсу педагогу удалось найти новые приемы и практики, потому предстоящее участие в областном туре станет еще одной возможностью почерпнуть новые знания и изучить опыт других, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, районный конкурс профессионального мастерства "Педагог года – 2020" проходил по трем номинациям. В номинации "Педагогический дебют" лучшей стала учитель английского языка Володинской школы Елена Борисова. Воспитателем года признана сотрудница Лесновского детского сада Ирина Налобина. Всего в испытаниях приняли участие 12 работников сферы образования.