Более сотни писем своим ученикам в зону СВО отправила тюменский учитель

Преподаватель музыки из поселка Московский Тюменского района Наталья Кудряшева пишет письма своим ученикам в зону СВО. В них Наталья Александровна пишет буквально обо всем: о новостях родного поселка, о природе, передает добрые пожелания от знакомых. Ни одна строчка в ее письмах не повторяется, ведь она прекрасно помнит, что любит, чем увлекается каждый ее ученик.

Наталья Кудряшева отправила уже более сотни писем. Педагог точно знает, что ее послания доходят. Родные бойцов передают ей благодарности от их имени, а многие ребята, приехав в отпуск, идут проведать учительницу.

"Каждого из них я встречаю как родного", - рассказывает Наталья Александровна. Также педагог молится за своих учеников и других бойцов в местной церкви. Помогает она и материально – через волонтеров передает необходимые вещи. Наталья Александровна уверена, что поддержка очень важна бойцам, сообщает КП-Тюмень.