Тюменских учителей наградят за нравственный подвиг

В Тюменской области определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". Ими стали авторы учебно-методического пособия по духовно-нравственному воспитанию для младшего школьного возраста "Экспедиция в город нравственности": Евгения Басова, Денис Бондарчук, Оксана Гауч, Татьяна Плесовских.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в этом году свои методики духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи представили 30 тюменских педагогов. Учитель литературы "Православной гимназии во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского" Галина Кардашова стала победителем в номинации "Лучший сборник сценариев духовно-нравственного содержания "Мы снова бала зажигаем свечи…". Участница представила свой опыт проведения Сретенских балов.

Учитель истории Лицея г.Тобольска Иван Долгушин стал лауреатом II степени как автор рабочей программы по внеурочной деятельности "Наше наследие". Учитель начальных классов Православной гимназии из г.Тюмени Наталья Глебова получила диплом лауреата III степени за программу дополнительного образования "Юные патриоты России".

Награждение победителей состоится на пленарном заседании Филофеевских образовательных чтений в октябре 2021 года. Работы-победители регионального этапа конкурса продолжат участие во II межрегиональном этапе конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу, который в этом году будет проходить в Салехардской епархии.

Отметим, конкурс проводится ежегодно Русской Православной Церковью и министерством просвещения РФ при поддержке Администрации Президента России.