В школах Голышмановского городского округа открыты вакансии учителей

Педагоги требуются в деревенские школы Голышмановского городского округа. Открыты 13 вакансий, в том числе по программе "Земский учитель".

По предварительному комплектованию на 2021-2022 года в образовательных учреждениях не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, истории и обществознания. Также нужны ассистент и тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для привлечения педагогов на работу в сельскую местность в бюджете округа заложена покупка жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления по договорам найма. Как рассказала председатель окружного комитета финансов Любовь Григорьева, администрация муниципалитета планирует потратить почти 3 млн. рублей на приобретение жилья для работников сферы образования.

Малышенская школа принимает участие в программе "Земский учитель". Если в село приедет учитель математики, то получит единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей от государства, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

В этом году в посёлке Голышманово муниципалитет выделил для педагогов четыре квартиры, три из них уже заселены. В сельских территориях тоже есть муниципальные квартиры под служебное жильё. Молодым педагогам выделяется по пять тысяч рублей ежемесячно из окружного бюджета на аренду жилья.