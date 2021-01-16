В Тюменской области продолжится реализация программы "Земский учитель"

13:26 16 января 2021
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pixabay.com

В Тюменской области продолжает реализации программы "Земский учитель". Уже стартовал прием документов для участия в ней.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, цель программы - обеспечить преподавательскими кадрами сельские районы и малые города Тюменской области численностью до 50 000 человек. Учителям-участникам программы, переехавшим в выбранное место работы, от государства выплачиваются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.

В 2020 году 33 учителя предоставляли документы на участие в программе, конкурсный отбор прошли 14 специалистов. Все они уже приступили к работе и получили полагающиеся выплаты в полном объеме.

В 2021 году для педагогов представлено на выбор 13 вакансий в муниципальных образованиях области. Обязательным условием для участия в программе является дальнейшая работа в выбранной школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Теги: вакансии , госпрограмма , учитель
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