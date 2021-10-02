Педагоги из Тюмени готовятся ко Всероссийскому форуму классных руководителей

Тюменские педагоги примут участие в Первом всероссийском форуме классных руководителей, который состоится 9-10 октября в Москве. Всего было подано более 21 тысяч заявок от учителей со всей страны.

Тюмень будут представлять учитель истории и обществознания гимназии № 49 Светлана Панфилова, учитель иностранных языков школы № 88 Наталья Дроздецкая, учитель истории и обществознания школы № 88 Дмитрий Самохов и учитель начальных классов школы № 37 Анна Плетнёва.

При отборе делегатов эксперты обращали внимание на соответствие кандидата максимальному количеству позиций конкурсной анкеты, глубину представленного опыта, характер личных и профессиональных достижений, обоснованную мотивацию участия, пишет "Мегатюмень".

Форум позволит комплексно проанализировать самые актуальные темы для педагогического сообщества, получить экспертные мнения и обогатить профессиональный опыт каждого участника. Более 20 тысяч педагогов смогут присоединиться к участию онлайн.