Педагоги из Тюмени готовятся ко Всероссийскому форуму классных руководителей

Тюменские педагоги примут участие в Первом всероссийском форуме классных руководителей, который состоится 9-10 октября в Москве. Всего было подано более 21 тысяч заявок от учителей со всей страны.
Тюмень будут представлять учитель истории и обществознания гимназии № 49 Светлана Панфилова, учитель иностранных языков школы № 88 Наталья Дроздецкая, учитель истории и обществознания школы № 88 Дмитрий Самохов и учитель начальных классов школы № 37 Анна Плетнёва.
При отборе делегатов эксперты обращали внимание на соответствие кандидата максимальному количеству позиций конкурсной анкеты, глубину представленного опыта, характер личных и профессиональных достижений, обоснованную мотивацию участия, пишет "Мегатюмень".
Форум позволит комплексно проанализировать самые актуальные темы для педагогического сообщества, получить экспертные мнения и обогатить профессиональный опыт каждого участника. Более 20 тысяч педагогов смогут присоединиться к участию онлайн.
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