Учителем года в Тюмени стала Мария Евдокимова

В Тюмени наградили победителей и призёров городского этапа конкурса профмастерства "Педагог года" - лучшим учителем Тюмени признана учитель математики гимназии №16 Мария Евдокимова.

В целом в конкуре за победу в девяти номинациях боролся 81 участник. Это учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, советники директоров, управленцы. На протяжении месяца они проходили различные испытания. Проводили уроки, мастер-классы, презентовали методические разработки, сообщили в ТОГИРРО.