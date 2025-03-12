Учителем года в Тюмени стала Мария Евдокимова

В Тюмени наградили победителей и призёров городского этапа конкурса профмастерства "Педагог года" - лучшим учителем Тюмени признана учитель математики гимназии №16 Мария Евдокимова.
В целом в конкуре за победу в девяти номинациях боролся 81 участник. Это учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, советники директоров, управленцы. На протяжении месяца они проходили различные испытания. Проводили уроки, мастер-классы, презентовали методические разработки, сообщили в ТОГИРРО.
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