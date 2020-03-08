В Тюмени пройдет Всероссийский социологический конгресс

VI Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов" пройдет в Тюмени с 14 по 16 октября 2020 года. Его участниками станут ведущие российские и иностранные социологи.

Эксперты в рамках конгресса обсудят проблему реализации человеческого потенциала в российских регионах, свяжут социологию и градостроительство, науку, повседневность, цифровизацию.

Впервые конгресс будет проходить в Сибири. Мероприятие призвано повысить роль социологического знания в формировании социальной политики Тюменской области.

Программа конгресса еще формируется, но прием заявок от желающих выступить с докладами и обсудить современные проблемы общества уже начался. Научные статьи можно прислать оргкомитету до 15 апреля, пишет "Тюменская область сегодня".

Список планируемых к обсуждению тем обширен. Ознакомиться с ним, а также с последними новостями конгресса можно на официальном сайте Российского общества социологов.