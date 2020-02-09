Молодые тюменцы отправились в Казань на Конгресс сельской молодежи

Представители тюменского регионального отделения Российского союза сельской молодежи принимают участие в крупном мероприятии, которое проходит в Казани.
В Казани проходит Конгресс сельской молодежи, участниками которого стали более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира, включая страны СНГ, Великобританию, Германию, Индию, Мексику и другие. Все делегаты состоят в общественных объединениях, работающих с сельской молодежью, либо являются молодыми предпринимателям, депутатами, руководителями сельских поселений.
От Тюменской области на конгресс отправились председатель местного отделения Российского союза сельской молодежи Федор Маслов и предприниматель из Ялуторовска Алексей Сахаров.
Организатором мероприятия выступило Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан, конгресс проводится на средства президентского гранта в размере 3,6 млн рублей. Участники обсуждают, как можно использовать молодежную силу в развитии сельских территорий, обменяются опытом, пишет "Тюменская область сегодня".
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