Разработки тюменских косметологов презентовали на международном конгрессе в Монако

Тюменцы стали участниками Международного конгресса #MCALIVE2019, который проходил в Монако. Косметолог Елена Гольцова провела инъекционный мастер-класс, где делилась своими авторскими наработками, техникой, а также выступила с докладом по применению ботулинотерапии для гармонизации лица и шеи.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии регионального департамента здравоохранения Елена Гольцова презентовала методики, основанные на 16-летнем опыте работы, наблюдениях и ежедневной клинической практике. Реакция экспертов показала, что они соответствуют самому высокому международному уровню.

"Это был максимально интерактивный конгресс, с фокусом на клиническую практику в эстетической медицине. Поскольку приходилось выступать перед огромной аудиторией, то выверялось каждое слово и движение. Перед тобой находился реальный пациент, которому нужно было здесь и сейчас оказать косметологическую услугу. При этом все свои действия необходимо пояснять, происходит это, как правило, на английском языке", - поделилась Елена Гольцова.

Отметим, конгресс в Монако объединил 1400 докторов из 80 стран, а также было представлено около 100 компаний-производителей косметологических препаратов и оборудования.