Тюменцы представили страну на международном конгрессе по косметологии в Стокгольме

Главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова стала единственным представителем от России на Международном конгрессе "Красота через науку", который проходил в Стокгольме (Швеция).

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в числе спикеров конгресса были известные врачи из стран Европы, Азии, США. Говорили о том, что без достижений медицинской науки современную косметологию представить уже невозможно. Чтобы какая-либо методика получила распространение, проводятся многочисленные исследования. Научное обоснование инъекционных методик, их комплексное воздействия на процессы омоложения – такие темы поднимали участники мероприятия.

"Научный подход сочетается с практикой. Поэтому на конгрессе было много видео-демонстраций и практических советов. Мне было предложено поделиться опытом комплексной коррекции возрастных изменений кистей рук, а также выступить модератором на нескольких сессиях. Я это рассматриваю, как определённое признание заслуг российской косметологии. Знание и результаты нашей работы подтверждены на самых значимых международных форумах", - признается Елена Гольцова.