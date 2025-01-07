Молодые тюменские ученые приняли участие в Конгрессе

IV Конгресс молодых ученых – одно из ключевых событий в мире российской науки. В декабре на протяжении нескольких дней в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи лучшие умы из разных стран обменивались опытом, чтобы наше будущее было светлым и счастливым.

В рамках крупного мероприятия подвели итоги второго фестиваля "Наука и изобретения для жизни". Тюменскую область на этом форуме представляли руководитель Женской лиги ВОИР в Уральском федеральном округе Надежда Брежнева, разработчик компьютерных симуляций Георгий Герцен и молодые девушки-ученые из Тюменского индустриального университета, показавшие в Сочи свои последние разработки в сфере промышленности и биотехнологий.

Исследования Светланы Сорокиной, аспирантки ТИУ, лежат в области биоинформатики. В "Сириусе" она презентовала свой способ диагностики такого онкологического заболевания, как лимфома легких, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Все уходит корнями во времена пандемии ковид-19. Изначально мой проект разрабатывался в рамках технической задачи, предложенной медицинским информационным аналитическим центром, – рассказывает Светлана. – Однако, несмотря на спад пандемии, он продолжил развиваться, поскольку другие заболевания никто не отменял, и их тоже необходимо диагностировать. Поэтому я продолжаю развивать эту тему в рамках написания кандидатской диссертации. Мой метод скрининга и анализа рентгеновских и томографических снимков основан на использовании искусственного интеллекта и нейронных сетей. С их помощью вычисляется степень поражения легких.

Проект магистранта ТИУ Марии Сивковой направлен на повышение эффективности разработки нефтегазовых месторождений в условиях Западной Сибири.

– Большинство наших газовых скважин рассчитано на извлечение так называемого сеноманского газа. Он добывается в Западной Сибири с шестидесятых годов прошлого века из относительно неглубоко залегающих месторождений, – отметила Мария. – За прошедшее время его запасы, к сожалению, практически исчерпались.