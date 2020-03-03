Тюменцы могут провести детский выпускной в ресторане Gold City

Фото: Дмитрий Сиялов

Выпускной в начальной школе – что может быть более трогательным и волнительным? Ресторан Gold City сделает этот момент в жизни учеников и их родителей незабываемым.

Отдать свое предпочтение в пользу заведения в живописном уголке города стоит по нескольким причинам. Во-первых, у ресторана своя территория и удобная парковка, а это значит, что у вас не возникнет сложностей с транспортом, на котором вы приедете, и вы не будете переживать о том, что дети могут выбежать на дорогу.

Во-вторых, залы заведения рассчитаны на разное количество человек: хотите отметить в узкой компании - тогда к вашим услугам домик-чайхана, если компания более крупная, то вам предложат уютные залы на 200 и 400 человек.

Ну и, самое главное, что не может не порадовать – блюда меню. Профессиональные повара ресторана приготовят для вас вкуснейшие блюда по-домашнему по очень привлекательным ценам и разрешат взять с собой фрукты и сладости.

Забронировать дату торжества и уточнить все подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92. Заведение расположено в Тюмени по адресу Республики, 281.