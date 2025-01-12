Динамика расходов тюменцев в общепите превышает общероссийский показатель

По данным Росстата, в ноябре 2024 года тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах 4 млрд 830,4 млн рублей. Осень 2024 года показала значительный подъем. Предыдущий максимум был в октябре — 4 млрд 469,6 млн рублей. Перед этим рекорд зафиксирован в сентябре — 4 млрд 20,9 млн рублей.

Всего за 11 месяцев 2024 года оборот тюменского общепита составил 41 млрд 442,5 млн рублей, что на 11,8% больше, чем годом ранее. Средний чек на каждого жителя превышает 2,3 тыс. рублей.

По динамике Тюменская область на втором месте в Уральском федеральном округе после Курганской области, где прирост составил 15,4%. Показатель значительно превышает общероссийский — 8,8%, - сообщает Вслух.ру.