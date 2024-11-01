В Тюмени названы самые гостеприимные летние веранды

В Тюмени подвели итоги конкурса "Гостеприимство летней Тюмени — 2024", в рамках которого жители и гости города выбирали самые гостеприимные летние рестораны, бары и кафе. По итогам народного голосования из 180 участников определили 14 лидеров, из которых экспертное жюри выбрало лучшие в нескольких номинациях, сообщает Агенство по развитию туризма ТО.

При определении победителей ориентировались на оригинальность дизайнерского оформления, соответствие стилистики заведения внешнему архитектурно-художественному облику города. Учитывалась организация комфортного пребывания для посетителей, в том числе детских зон, тематических мероприятий и дополнительных услуг.

Конкурс проводится четвертый год подряд среди городских веранд ресторанов, баров, кофеен, закусочных, магазинов-кулинарий и кафе на балконах и крышах. Всего победителями были выбраны 11 объектов. Среди них за лучшие летние пространства получили дипломы главы города и памятные подарки от VisitTyumen.

Всего в городе в этот сезон работало 180 веранд на пять тысяч посадочных мест. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество заведений на свежем воздухе увеличилось вдвое.



Самые гостеприимные веранды по итогам 2024 года — у ресторан Green House, городской кофейни "Кофе Брют", гриль-паба "Ермолаев Генштаб", столовой "Тарелку съел", Вкусно и точка" и веранда на крыше у бар "Бульвар-Бар Porsche".

В дополнительных номинациях лучшими признаны веранды ресторана "СибирьСибирь" ("Сибирские традиции"), ресторана "Шульц" ("Яркий старт"), кафе Niti ("Целеустремленность"), кафе "Разговоры" ("Семейный оазис") и кафе TomYumBar ("Городская классика").