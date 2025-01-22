Тюмень отметилась рекордно щедрыми чаевыми в эти новогодние праздники

С 1 по 9 января 2025 года жители и гости Тюменской области перевели более 1,2 млн рублей чаевых через сервис Сбера. Сумма, потраченная в новогодние каникулы, в два раза превысила сумму чаевых, оставленных за весь январь 2024 года.

Сервис СберЧаевые появился в 2021 году. Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключенному к сервису, нужно отсканировать его персональный QR-код и затем выбрать сумму чаевых. СберЧаевые работают с картами любых банков, деньги приходят мгновенно на карту сотрудника. Чаевыми можно отблагодарить официантов, курьеров, бьюти-мастеров, водителей, тренеров и многих других.

Чтобы опция стала доступной, предприятию нужно зарегистрироваться по ссылке, оставить заявку на сайте Сбера или позвонить в контактный центр СберБизнеса по номеру 0321. Пройдя регистрацию, пригласите сотрудников в личный кабинет сервиса, чтобы они тоже зарегистрировались, и начинайте принимать чаевые от посетителей.

Вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Пётр Колтыпин уверен, что чаевые — отличный способ сказать спасибо человеку и поблагодарить его за хорошую работу. Тем более что это просто:

Если еще несколько лет назад мы оставляли на чай в ресторане наличные деньги, то теперь это можно сделать в несколько кликов через сервисы электронных чаевых. С их помощью владельцы кафе и ресторанов могут отслеживать поступления на карту и анализировать статистику — это удобно и просто. Сбер, являясь помощником для своих клиентов, постоянно работает над развитием своих сервисов. Мы видим, что СберЧаевые уже завоевали доверие не только владельцев бизнеса, но также становится все популярнее у гостей кафе и ресторанов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: