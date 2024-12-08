Почему уходят с рынка тюменские рестораны, рассказала эксперт

В Тюмени закрылись несколько популярных заведений. Эта индустрия входит в тройку самых трудных сфер, пояснила ресторатор с тридцатилетним опытом успешных проектов Лариса Невидайло рассказала. Нельзя полагаться исключительно на местоположение или повара. Плохое меню, экономия на ингредиентах и неэффективное управление рано или поздно приведут к закрытию.

- Нужно много усилий и знаний, чтобы запустить заведение. Важно создать атмосферу, собрать команду и определить, что сделает твой ресторан уникальным, — считает Лариса Невидайло. — Лучшие концепции — простые и понятные. Гостям важнее стабильность и отсутствие сюрпризов.

В этом отношении легче с франшизными проектами, где все тщательно продумано — остается только реализовать. Однако недостаток опыта и знаний может стать преградой. Ведь не все понимают, что стоит за привлекательной внешностью ресторана. Отчасти поэтому заведения, открывшиеся с помпой, вскоре покидают рынок, - сообщает Мегатюмень.