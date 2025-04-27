Агрономы рассказали, какие дачные работы нужно провести в апреле

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рекомендуют приступить к посадке редиса, укропа или петрушки в теплице, чтобы в майские праздники получить первый урожай. Стоит достать и картофель из погреба, перебрать и выставить на свет.

Подготовьте лук-севок к посадке. Для этого отберите его по размеру, оптимальный размер около 2 см в диаметре. Чтобы севок не пошел в "стрелку", перед посадкой его нужно прогреть в течение недели при комнатной температуре, либо возле радиаторов. Перед посадкой лук необходимо обеззаразить, используя раствор марганцовки (2-3 грамма на 10 литров воды) или выдерживайте в растворе медного купороса – одна чайная ложка на 10 литров воды.

А цветоводам пора доставать луковицы гладиолусов и георгинов. Для более раннего цветения, в рассадную землю уже можно посадить георгины. Гладиолусы нужно оставить при комнатной температуре для проращивания.

В апреле следует позаботиться о защите растений от возможных возвратных заморозков. Чтобы уберечь молодые побеги от холода, используйте укрывные материалы, такие как спанбонд или пленку.

Пора побелить плодовые, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и от перепадов температур. Для приготовления раствора для побелки, вам понадобится 2 кг извести, 100 г медного купороса и добавить 20 г клея – все эти ингредиенты смешать в 10 л воды.

Чтобы обеспечить здоровый рост и развитие деревьев необходимо внести азотные удобрения, это может быть аммиачная селитра либо мочевина, чтобы стимулировать рост зеленой массы. А для укрепления корневой системы, применяйте комплексные удобрения, содержащие калий и фосфор, - сообщает КП-Тюмень.