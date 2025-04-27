Новый памятник установят в Ишиме к 9 мая

В районе железнодорожного вокзала в Ишиме планируют установить памятник в честь бронепоезда "Патриот". Созданный ишимскими железнодорожниками, бронепоезд принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

Это третий памятник, установленный в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы". Уже установлены два макета: в Тюмени - торпедный катер "Комсомолец", в Заводоуковске - десантный планер А-7. Жители Тюмени и Заводоуковска приходят к этим памятникам, их посещают молодежь, ветераны.

В течение года сотрудники Ишимского архива и музея проводили научно-исследовательскую работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ. Была найдена техническая документация, чертежи, схемы, фотодокументы, также были установлены неизвестные ранее исторические факты.



Бронепоезд "Патриот" станет символом трудового подвига ишимцев и значимым объектом для патриотического воспитания подрастающего поколения.

На стеле рядом с памятником будут размещены порядка 200 фамилий людей, работавших над строительством "Патриота". В установлении этих фамилий окажут помощь сотрудники локомотивного депо.

По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.