Новый памятник установят в Ишиме к 9 мая

В районе железнодорожного вокзала в Ишиме планируют установить памятник в честь бронепоезда "Патриот". Созданный ишимскими железнодорожниками, бронепоезд принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне.
Это третий памятник, установленный в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы". Уже установлены два макета: в Тюмени - торпедный катер "Комсомолец", в Заводоуковске - десантный планер А-7. Жители Тюмени и Заводоуковска приходят к этим памятникам, их посещают молодежь, ветераны.
В течение года сотрудники Ишимского архива и музея проводили научно-исследовательскую работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ. Была найдена техническая документация, чертежи, схемы, фотодокументы, также были установлены неизвестные ранее исторические факты.
Бронепоезд "Патриот" станет символом трудового подвига ишимцев и значимым объектом для патриотического воспитания подрастающего поколения.
На стеле рядом с памятником будут размещены порядка 200 фамилий людей, работавших над строительством "Патриота". В установлении этих фамилий окажут помощь сотрудники локомотивного депо.
По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.
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