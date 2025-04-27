Тюменский хирург дал советы, как избежать варикоза



Можно ли избежать варикоза, рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы № 2 в Тюмени Руслан Джалилов.

Варикозная болезнь обычно происходит из-за слабости стенок вен и нарушения работы клапанов внутри них. Эти клапаны в норме помогают крови течь вверх, к сердцу. Если они плохо закрываются, кровь частично стекает обратно, скапливается в венах, растягивая их.

Варикоз можно лечить по-разному – от простых упражнений до операций. Главное – не запускать и вовремя обратиться к специалисту. К методам лечения можно отнести: ношение компрессионного белья (чулки, гольфы); лекарственную терапию по назначению врача. В настоящее время используется множество различных способов оперативного лечения, все зависит от характера поражения. Чаще всего применяется классическая флебэктомия, при которой происходит операция с целью удаления участков варикозного расширения вен. Удаляя вену, мы убираем ретроградный сброс крови, и на фоне этого у пациента пропадают отеки. Также распространен метод лазерной коагуляции. Он заключается в закрытии подкожных вен путем внутрисосудистого термического воздействия лазерным излучением. Помимо этого, есть методы радиочастотной абляции вен, клеевая облитерация вен, склеротерапия.

Самое важно – больше двигаться. Ходьба, плавание, велосипед, гимнастика для ног ("велосипед" лежа, подъем на носочки). Мышцы ног работают как "насос", помогая крови подниматься к сердцу.

Если работа сидячая – вставайте каждые 30 минут, делайте разминку. Если стоите – переминайтесь с ноги на ногу, двигайте пальцами ног.

Следите за весом –лишние килограммы увеличивают нагрузку на вены.

Носите удобную обувь. Откажитесь от высоких каблуков (>5 см) и узкой обуви, так как они нарушают кровоток.

Используйте контрастный душ для ног: чередуйте теплую и прохладную воду – это тренирует сосуды.

Носите компрессионное белье по рекомендации врача: чулки или гольфы с умеренным давлением помогут, если у вас наследственность или вы беременны.

Не злоупотребляйте сауной и горячими ваннами, ведь высокие температуры расширяют вены, что может ухудшить состояние, - сообщает Тюменская область сегодня.