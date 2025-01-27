В Тюмени в 2025 году проведут не менее пяти гастрофестивалей

Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров города Тюмени в 2025 году планирует провести ряд гастрономических фестивалей. Об этом на встрече с главой Тюмени Максимом Афанасьевым рассказал соучредитель ассоциации Филипп Тарасов.

По словам Тарасова в городе будут организованы фестиваль для кофейно-кондитерских и чайных фантазий "Колокольников фест" и "Менделеев фест" по теме коктейлей, барной культуры в русле экспериментов. Фестиваль "Привал Победы", посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет идти в течение месяца. В основе – ингредиенты полевой кухни, интерпретированные в современных гастрономических решениях. Также в планах традиционный фестиваль "Вкусная Тюмень", фестиваль "Сибирь на вкус" (с 20 сентября по 20 октября) и фестиваль российского вина.

Рассказывая об успехах 2024 года, Тарасов напомнил о медиабранчах по популяризации сибирской кухни. Отметил, что в прошлом году в городе состоялся первый фестиваль гастрономической культуры "Сибирь на вкус", который объединил 40 рестораций на 56 локациях. Фестиваль "Вкусная Тюмень" в День города стал многолюдной площадкой, годе можно было не только поесть, но и поучаствовать в разных мастер-классах.