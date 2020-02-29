Тюменский Студенческий центр открывает литературный клуб

Фото Студцентра Тюменской области

Литературный клуб на базе Студенческого центра Тюменской области (ул. Семакова, 21) откроется во Всемирный день писателя – 3 марта в 18:00. Первую встречу литературного клуба посетят участники творческого объединения "Трезвый Есенин".

Дебютное заседание литературного клуба планируется разделить на две части. Сначала гости займутся обсуждением произведения "Я иду встречать брата" тюменского детского писателя Владислава Крапивина. Затем посетители клуба попробуют себя в роли поэта-импровизатора и актёра: каждый из них будет придумывать рифму на строки других игроков и комбинировать известные стихотворения друг с другом, разыгрывать сценки.

По словам руководителя Студенческого центра Тюменской области Инны Корсун, творчество – это эмоциональный процесс, которым необходимо с кем-то поделиться как автору, так и читателю. Студенческий литературный клуб является для этого хорошей площадкой. У участников есть возможность познакомиться с единомышленниками, а также узнать что-то новое и посмотреть на произведение под другим углом, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Для того, чтобы попасть на встречу литературного клуба, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/apyw2V. Подробности встречи можно узнать в официальной группе Студенческого центра Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/studsovet72.