В Тюмени выбирают самую креативную обладательницу роскошной косы

Конкурсная программа "Коса – девичья краса" состоится 7 марта в 13 часов в Доме культуры "Водник". Участницы пройдут несколько испытаний, по итогам которых будет определена победительница главной номинации в каждой возрастной категории.

В конкурсе принимают участие красавицы в двух возрастных категориях: 7-11 лет и 12-16 лет. Отборочный тур проходил 24 февраля. В финале участницам предстоит пройти ещё несколько туров: представить визитную карточку и показать изготовленные вручную украшения для волос. Во время визитной карточки можно представить песню, стихотворение, сказку, былину или танец в стилизованном русском костюме. Завершится красочное мероприятие творческим конкурсом, презентацией оригинальной причёски и дефиле.

По результатам конкурсной программы жюри определят победительницу главной номинации "Коса – девичья краса" в каждой возрастной категории. Для всех финалисток состоится награждение дипломами и памятными призами.

Организаторы проводят конкурс с целью сохранения русских народных традиций и приобщения к ним молодежи, формирования знаний об исторических традициях быта и костюма русского народа, повышения уровня нравственного и эстетического воспитания детей.

Организатором мероприятия выступает МАУК "ЦКиТ "Тюмень" СП "ДК "Водник". 0+