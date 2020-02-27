Николай Брыкин: в работе депутата важен результат, а не красивые цифры отчетов

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин 26 февраля провел личный прием граждан в РОП ПП "Единая Россия" города Тюмени.

Прием начался с беседы с пенсионером, который сетовал на проблемы с вентиляцией многоквартирного дома № 41 по улице Самарцева, ненадлежащую эксплуатацию электрощитов, которые работники после текущего ремонта могут оставить открытыми. Также мужчину беспокоит недостаточная освещенность подъездов – при устройстве кладовок у бывших мусоропроводов перекрыты источники естественного освещения (окна). Все это, по мнению пенсионера, может быть небезопасно в случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации. Николай Брыкин внимательно выслушал пенсионера и поручил помощникам направить депутатский запрос в службу МЧС с целью проверки технического состояния дома и выдачи, в случае необходимости, предписания для устранения выявленных замечаний.

Помимо этого, он попросил содействия в благоустройстве дворовой территории. По его словам, там стоят несколько железных бесхозных гаражей. Было бы хорошо их убрать и на этом месте поставить беседку для бабушек, вокруг нее посадить рябины, а для малышей здесь же оборудовать песочницу. Депутат объяснил, что местные власти должны выяснить, кому принадлежат эти объекты, если они установлены незаконно, то собственников обяжут их убрать с территории или управа это сделает самостоятельно. Что касается благоустройства, то судьбу общедомового участка земли нужно решать на собрании жильцов. "Вы молодец, что заботитесь о соседях. Благодаря Вашему обращению ко мне, в прошлом году во дворе огородили детскую площадку, машины там не паркуют, дети спокойно и безопасно играют. Спасибо Вам за активную жизненную позицию" – поблагодарил пенсионера депутат.

Жители поселка Московский пожаловались депутату на то, что ООО "Тюмень Водоканал" в деревне Патрушева закрыл точку слива жидких бытовых отходов, возчикам приходится вывозить отходы в деревню Копытово. Расстояние значительно увеличилось, а вместе с ним и кратно выросла плата за вывоз ЖБО, в отдельных случаях – в пять раз. Проблема касается всех жителей Тюменского района, а не только Московского муниципального образования, в котором проживают женщины, однако, по их словам, несмотря на возмущение селян, районные власти бездействуют. "У нас собрание было 4 февраля, где отчитывалась глава района, ее заместитель. Они сказали, мы не при делах – обращайтесь в ООО "Тюмень Водоканал". На следующий день у нас был представитель ООО "Тюмень Водоканала", которая пояснила, что точку слива в Патрушева закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Я позвонила туда и там мне ответили, что попросили закрыть точку только на улице Мельникайте, так как там стоят многоквартирные дома. Там же мне сказали, что ООО "Тюмень Водоканал" может только обслуживать точки слива, закрывать их ООО "Тюмень Водоканал" не имеет права. Тогда по предписанию каких контролирующих организаций закрыли?" – возмущена заявительница.

Депутат принял решение направить запрос в "Роспотребнадзор", и выяснить, на каком основании и кем принято решение о закрытии точки слива. Также нужно направить запрос в Федеральную антимонопольную службу для выяснения обоснованности повышения тарифов на оказание услуг по вывозу отходов, а прокуратуре провести проверку законности закрытия точки слива и повышения тарифов на оказание услуг. Николай Брыкин отметил, что президент России В.В. Путин этой проблеме уделяет особое внимание, и указывал на то, что власти на местах должны внимательно следить за тарифами на услуги ЖКХ.

Несколько человек обратились с личными проблемами.

Многодетная мать просила у депутата Госдумы содействия в получении жилья. Молодая женщина – инвалид второй группы, в семье пятеро детей. Вместе с ними и мужем она вынуждена снимать жилье, так как собственного нет. Плата за аренду и лекарства съедает весь семейный бюджет. Но Анастасия не сдается, пытается зарабатывать выпечкой на заказ, но денег все равно не хватает. Николай Брыкин связался с главой города Русланом Кухаруком и выяснил, что жилищная пробела семьи стоит у властей на первоочередном контроле и решится в ближайшее время. Администрация города подыскивает для ее семьи подходящие варианты. На вопрос Н. Брыкина, почему многодетная мать столько времени тянула с обращением к властям, заявительница ответила, что сомневалась, что в помощи властей.

Также на прием к депутату пришли две соседки-пенсионерки, проживающие в Калининском городском округе. Их частные дома подключены к сети центрального теплоснабжения. Коммуникации давно обветшали, этом году администрация решила дома частников перевести на газовое отопление, выделив при этом малоимущим субсидию в размере 130 тысяч рублей. В разговоре с посетительницами выяснилось, что одна может претендовать на такую субсидию, но не знает, куда ей обратиться для оформления соответствующих документов. Вторая, хоть и нуждается, на такую помощь рассчитывать пока не может, так как официально хозяевами дома являются дети. Тем не менее, Николай Брыкин внимательно изучил проблему и пообещал женщинам оказать помощь в решении их проблем.

"На прием ко мне, как депутату, люди приходят с различными проблемами. Кто-то просит помощи в решении личных вопросов, кто-то беспокоится не только о себе, но и о своих соседях, односельчанах. Все эти обращения я беру в работу, направляю депутатские запросы в соответствующие инстанции и контролирую их исполнение. В экстренных случаях помогаю финансово. Кому-то становится легче и просто от того, что его выслушали и поняли. Я не гонюсь за количественными показателями и красивыми цифрами в отчетах. Мне важен конечный результат и чтобы люди понимали, что нет безвыходных ситуаций. Главное – не быть равнодушным к проблемам людей", – прокомментировал итоги приема Николай Брыкин.

Татьяна Тихонова